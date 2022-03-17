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Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада. ФОТОрепортаж

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Бої в Ізюмі не вщухають.

Про це повідомив у фейсбуці начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради Максим Стрельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Бої в Ізюмі не вщухають. Російські окупанти прорвалися через річку в районі Барвінківської траси, але були вщент розбиті біля Ізюмського рибгоспу. Вороги знову і знову кидають на вірну смерть своїх солдат-срочників, які безславно гинуть в середині металобрухту російської "армії", - повідомив він.

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Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 01
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 02
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 03
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 04
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 05
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 06
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 07
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 08
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 09
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 10
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 11
Бої в Ізюмі не вщухають. Окупантів вщент розбито біля Ізюмського рибгоспу, - міськрада 12

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Топ коментарі

  • Алексей Технолог
    Горіть у пеклі, москалі!
  • Перехватчик
  • Gyro
    Кидок через Ла Манш було завершено біля Ізюмінського рибгоспу...
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