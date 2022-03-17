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Супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки біля українського кордону на території Білорусі. ФОТО

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Американська компанія космічних технологій Maxar опублікувала нові супутникові знімки обстановки в Україні та на її кордонах. Росія не збирається відступати.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Сьогодні.

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Супутник знайшов нові докази базування російських військ у Білорусі. На зображенні видно дислокацію десятків російських гелікоптерів на аеродромі Великий Боков, що за 50 км від українського кордону. Знімки зроблено 14 березня.

Супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки біля українського кордону на території Білорусі 01

На іншому знімку – велика колона російської техніки біля містечка Наровля. Воно ще ближче до українського кордону.

Супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки біля українського кордону на території Білорусі 02

З Наровлі в Україну веде пряма дорога у бік Іванкова, де підірвали міст, тому в колоні помітили понтонно-мостовий блок.

У самій Наровлі розташовується військове містечко, де, ймовірно, дислокуються російські військові. Також із супутника видно будівлі польового шпиталю.

Супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки біля українського кордону на території Білорусі 03

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Топ коментарі

  • Александр Захаров
    пушечное мясо везут... пусть едут... еще немного осталось... Слава нашей Армии!
  • siveryanin
    Сраний бацька.
  • Калибан
    Пригнали на утилізацію.
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