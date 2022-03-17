Захисники України захопили трофейну РЛС "Фара". ФОТО
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Вояки ССО України підібралися до ворога впритул та захопили його радіолокаційну станцію. Колишні власники станції вдобрили собою чорноземи.
Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, інформує Цензор.НЕТ.
РЛС "Фара" призначена для розвідки місцевості, виявлення людей і техніки, наведення і коригування вогню по виявлених цілях.
"Але усі ці характеристики ніяк не завадили нашим воякам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв. Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику зі збільшення кількості добрив для українського чорнозему", - йдеться у повідомленні.