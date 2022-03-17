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Захисники України захопили трофейну РЛС "Фара". ФОТО

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Вояки ССО України підібралися до ворога впритул та захопили його радіолокаційну станцію. Колишні власники станції вдобрили собою чорноземи.

Про це повідомляє 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, інформує Цензор.НЕТ.

РЛС "Фара" призначена для розвідки місцевості, виявлення людей і техніки, наведення і коригування вогню по виявлених цілях.

"Але усі ці характеристики ніяк не завадили нашим воякам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв. Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику зі збільшення кількості добрив для українського чорнозему", - йдеться у повідомленні.

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Захисники України захопили трофейну РЛС Фара 01

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Топ коментарі

  • Шимус
    красивое
  • Werner Stauffacher
    чернігівські селяни вже тримають джавеліни напоготові...
  • Verter_98
    Колона смешная. Грузовики снабжения + понтон. Без него вообще доставить шансов ноль. На пути взорван мост.

    Вертолётов там раньше насчитывали 150шт. Десятки это уже существенный прогресс
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