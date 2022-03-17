Глава МЗС Туреччини Чавушоглу відвідав Україну, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відвідав Україну, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітав мого турецького колегу та друга Мевлюта Чавушоглу в Україні. Солідарність Туреччини залишається непохитною. Вдячний за політичну та гуманітарну підтримку, а також за дипломатичні зусилля Туреччини, що тривають, із припинення руйнівної війни Росії проти України", - написав Кулеба у твіттері у четвер, передає Цензор.НЕТ.

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