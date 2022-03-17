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Українські воїни захопили новітню російську станцію радіоелектронної розвідки Торн-МДМ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

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Торн-МДМ - один з сучасних засобів радіоелектронної боротьби ЗС РФ, який має велику цінність для нас та наших союзників.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Українські воїни захопили новітню російську станцію радіоелектронної розвідки Торн-МДМ. Це один з сучасних засобів радіоелектронної боротьби ЗС РФ, який має велику цінність для нас та наших союзників", - розповів журналіст.

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Українські воїни захопили новітню російську станцію радіоелектронної розвідки Торн-МДМ, - Бутусов 01
Українські воїни захопили новітню російську станцію радіоелектронної розвідки Торн-МДМ, - Бутусов 02

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Топ коментарі

  • Andy S 89bd7d80
    Как раз захватили. Кабина расстреляна, а оборудование целое. Будет что братскому американскому народу отдать для разработки средств противодействия.
  • Станислав Таций
    Не только "захопили", а даже "приубили" кого-то внутри
  • MAKAROV ddf66d11
    Ого в лобовуху залепили с калаша, видать русня которая там сидела, уже тю тю.
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