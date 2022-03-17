Українські воїни захопили новітню російську станцію радіоелектронної розвідки Торн-МДМ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Торн-МДМ - один з сучасних засобів радіоелектронної боротьби ЗС РФ, який має велику цінність для нас та наших союзників.