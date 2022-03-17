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Ворожа авіація знищила декілька будинків на Житомирщині, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТО

17 06512
Російська авіація сьогодні знищила декілька житлових будинків у Коростенському районі Житомирської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"17 березня у населеному пункті Коростенського району внаслідок авіаційного удару знищено господарську будівлю та частину житлового будинку, в якому перебував чоловік, він не постраждав", сказано в повідомленні.

Пошкоджено кілька приватних житлових будинків. Також удар прийшовся в землю неподалік приватного обійстя, що спричинило займання сухої трави на площі 1 га.

 гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 6 пожежників і 1 одиниця техніки. Загиблих і травмованих немає. 

Ворожа авіація знищила декілька будинків на Житомирщині, - ДСНС 01

Ворожа авіація знищила декілька будинків на Житомирщині, - ДСНС 02
Ворожа авіація знищила декілька будинків на Житомирщині, - ДСНС 03

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Топ коментарі

  • Vasyl A_Vinn
    Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
  • Alex_dos
    Я все гадав як виглядає головна база нацистів. Тепер я бачив все.
  • Виктор Дийнега
    не чеченцев, а кадыровцев - не смешивай людей со свиньями.
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