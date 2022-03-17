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Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині. ФОТО

13 07110
Сьогодні Полтавщина провела в останню земну дорогу п’ятьох воїнів – захисників України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавський обласний ТЦК та СП.

"Близько 11 години дня 17 березня біля Свято-Успенського кафедрального собору розносився плач за полеглими воїнами України. Рідні, знайомі та товариші по службі прийшли попрощатися з майором Збицьким Костянтином Миколаєвичем, капітаном Бондаренком Сергієм Миколайовичем, капітаном Горбанем Владиславом В’ячеславовичем, капітаном Чуйко Олександром Олександровичем і солдатом Горожанкіним Сергієм Вікторовичем.

- Маю переконання, що всі вони потраплять до раю, - наголосив Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір, - адже віддали життя своє за ближніх своїх. А це – найбільший прояв любові.

Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині 01

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким українських героїв. Вони виконали свій військовий обов’язок до кінця – нехай спочивають з миром.

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Слава героям України!", - йдеться в повідомленні.


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Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині 03

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Із п’ятьма захисниками України попрощалися сьогодні на Полтавщині 06

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