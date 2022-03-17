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Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Росіяни скинули дві надпотужні бомби на драматичний театр Маріуполя, де перебували близько тисячі осіб. Врятувати усіх дітей та жінок і досі не вдається продовжити.

Про це повідомляють в телеграм-каналі полку "Азов", інформує Цензор.НЕТ

"Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл. Мало того, що росіяни зкинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами", - йдеться у дописі.

Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 01
Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 02
Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 03
Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 04
Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 05
Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру 06

Очевидці стверджують, що удар прийшовся в район сцени театру, під якою ховалось близько 800 маріупольців.

Також читайте: Тривають роботи з розблокування бомбосховища в драмтеатрі Маріуполя. Звідти виходять живі люди, інформації щодо жертв наразі немає, - Денісова

Топ коментарі

  • SEL500V12
    Силовики то в свинособак. В нас є ЗСУ, Поліція і ДСНС.
  • сатаниэль лорд
    Ну шо за ******* у них летчики-там же на площадках надписи "Дети",и когда боевое задание получают,то знают же что драм театр.
    Представляю какой там отбор идет по моральным качествам,а мы их еще в плен берем
  • Роман Єжов
    І лейтенант Бакланов ...
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