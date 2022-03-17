Через обстріли російських окупантів силовики не можуть дістати людей з-під завалів Маріупольського драмтеатру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Росіяни скинули дві надпотужні бомби на драматичний театр Маріуполя, де перебували близько тисячі осіб. Врятувати усіх дітей та жінок і досі не вдається продовжити.
Про це повідомляють в телеграм-каналі полку "Азов", інформує Цензор.НЕТ
"Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл. Мало того, що росіяни зкинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами", - йдеться у дописі.
Очевидці стверджують, що удар прийшовся в район сцени театру, під якою ховалось близько 800 маріупольців.