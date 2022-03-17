Пілот ЗСУ Матуляк зміг відвести падаючий літак від населеного пункту, чим врятував життя сотень людей на Київщині. ФОТОрепортаж

Пілот літака Су-25 Генадій Матуляк, який знищив скупчення техніки російських окупантів, був збитий під Києвом, але зміг відвести літак від населеного пункту в ліс, чим врятував багато людських життів.

Про це повідомили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"На 3 день війни, був збитий літак в селі Глібівка Вишгородського району. Літак падав у село людям на голови. Пілот літака повів літак у бік лісу і ніхто не постраждав! Про цю людину повинні знати!

Він своїм героїчним вчинком урятував сотням людей життя.

На жаль, це був літак нашої української авіації. Пілот помер. Його сім'я повинна знати про те, що їх син, чоловік, батько врятував багатьох людей своїм героїчним вчинком!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Зеленський присвоїв Генадію Матуляку звання Героя України (посмертно).

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