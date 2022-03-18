Бій за Рубіжне продовжується! Ніхто не планує нічого здавати, - Гайдай. ФОТО
10 3532
Військам РФ не вдалося повністю захопити місто Рубіжне на Луганщині.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Бій за Рубіжне продовжується! Окупанту не вдалося захопити місто повністю. НІХТО НІЧОГО НЕ ПЛАНУЄ ЗДАВАТИ! Луганщина не здається!", - йдеться у повідомленні.
Раніше Гайдай повідомив, про результати нічних обстрілів Рубіжного та низки населених пунктів Луганщини.