Бій за Рубіжне продовжується! Ніхто не планує нічого здавати, - Гайдай. ФОТО

Військам РФ не вдалося повністю захопити місто Рубіжне на Луганщині.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бій за Рубіжне продовжується! Окупанту не вдалося захопити місто повністю. НІХТО НІЧОГО НЕ ПЛАНУЄ ЗДАВАТИ! Луганщина не здається!", - йдеться у повідомленні.

Раніше Гайдай повідомив, про результати нічних обстрілів Рубіжного та низки населених пунктів Луганщини.

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