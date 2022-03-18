Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей. ФОТОрепортаж
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У пункті пропуску "Солотвино" (Україна) – "Сігету-Мармацієй" (Румунія) на історичному мосту, що з’єднує дві країни, румунські прикордонники, волонтери та доброчинці залишають іграшки для українських дітей, які разом з батьками вимушені тікати за кордон, рятуючись від війни Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Посмішка дітей, коли вони обирають іграшки, їх радість, коли вони отримують солодощі та фрукти від прикордонників, здається, полегшують біль в очах матусь", - діляться враженнями румунські охоронці кордону.