Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей. ФОТОрепортаж

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У пункті пропуску "Солотвино" (Україна) – "Сігету-Мармацієй" (Румунія) на історичному мосту, що з’єднує дві країни, румунські прикордонники, волонтери та доброчинці залишають іграшки для українських дітей, які разом з батьками вимушені тікати за кордон, рятуючись від війни Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 01
Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 02

"Посмішка дітей, коли вони обирають іграшки, їх радість, коли вони отримують солодощі та фрукти від прикордонників, здається, полегшують біль в очах матусь", - діляться враженнями румунські охоронці кордону.

Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 03
Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 04
Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 05
Румунські прикордонники й волонтери всипали міст на пункті пропуску іграшками для українських дітей 06

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ДЯКУЮ ВСІМ ХТО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ У ВАЖКІ ЧАСИ...
  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Друг познаётся в беде! 🇷🇴 Респект!
  • ladyar
    Молодцы. Прикольно.
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