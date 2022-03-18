Знищено ворожий комплекс РЕР "Торн" та командно-спостережний пункт БТГр поблизу Чернігова. Відбито дві спроби просування військ РФ, - ОК "Північ". ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".
"Учора ввечері, 17 березня, поблизу Чернігова було виявлено розташування ворожого комплексу РЕР "Торн" та командно-спостережного пункту БТГр. А сьогодні на світанку українські захисники з числа військ оперативного командування "Північ" побажали оркам "Доброго ранку", знищивши вказані об'єкти", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу оборонцями Чернігова було відбито дві спроби просування російських військових.
"Кремлівська армія вкотре понесла втрати як в техніці, та і серед особового складу. Зокрема відомо, що знищені ворожі БМП, танк та "Тигр". Інші втрати ворога уточнюються. Підрозділами Збройних Сил України нанесений артилерійський удар по артилерії противника, у результаті - мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту", - додають в ОК.
Також повідомляється, що у районі одного з населених пунктів області українськими захисниками нанесені точкові удари по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію.
"Ротація" орків на той світ пройшла успішно!", - зауважили в пресцентрі.
Місцеві мешканці підтверджують, що російські солдати продовжують тікати, кидати свою техніку та не бажають іти в бій.