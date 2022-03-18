Знищено ворожий комплекс РЕР "Торн" та командно-спостережний пункт БТГр поблизу Чернігова. Відбито дві спроби просування військ РФ, - ОК "Північ". ФОТО

Захисники України знищили ворожий комплекс РЕР "Торн" та командно-спостережний пункт БТГр поблизу Чернігова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Учора ввечері, 17 березня, поблизу Чернігова було виявлено розташування ворожого комплексу РЕР "Торн" та командно-спостережного пункту БТГр. А сьогодні на світанку українські захисники з числа військ оперативного командування "Північ" побажали оркам "Доброго ранку", знищивши вказані об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу оборонцями Чернігова було відбито дві спроби просування російських військових.

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"Кремлівська армія вкотре понесла втрати як в техніці, та і серед особового складу. Зокрема відомо, що знищені ворожі БМП, танк та "Тигр". Інші втрати ворога уточнюються. Підрозділами Збройних Сил України нанесений артилерійський удар по артилерії противника, у результаті - мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту", - додають в ОК.

Також повідомляється, що у районі одного з населених пунктів області українськими захисниками нанесені точкові удари по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію.

"Ротація" орків на той світ пройшла успішно!", - зауважили в пресцентрі.

Місцеві мешканці підтверджують, що російські солдати продовжують тікати, кидати свою техніку та не бажають іти в бій.