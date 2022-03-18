У бою проти російських окупантів загинули українські танкісти Сергій Васіч, Віталій Пархомук та Олег Свинчук. ФОТОрепортаж

У бою проти російських окупантів загинули українські захисники Сергій Васіч, Віталій Пархомук та Олег Свинчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Інформ".

Україснькі танкісти після чергового бою чекали доповіді від розвідників — десь мала бути ще одна колона росіян, яку треба зупинити. Нарешті дані було отримано. Три екіпажі вислухали завдання мовчки. Також мовчки натягнули шоломофони і броньовані машини пішли в напрямку ворожої колони.

Екіпаж старшого сержанта Сергія Васіча зайняв зручну позицію.





Сергій Васіч.

Коли у прицілі з’явилися росіяни, Сергій віддав команду на відкриття вогню. З першого пострілу вдалося підбити головну машину, інші два танки підтримали вогнем. Маневруючи, наші танкісти нищили ворога. Танк старшого сержанта Васіча зайшов противнику у фланг і почав вести вогонь осколково-фугасними снарядами, викурюючи піхоту.

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8 березня екіпажі окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого визволили від окупантів важливий населений пункт Київщини — селище міського типу Макарів, але, на жаль, троє танкістів загинули в бою. Ворожа протитанкова керована ракета, від влучання якої в українському Т-64БВ здетонував боєкомплект, обірвала життя українських захисників. Ними були сержант Сергій Васіч та його побратими - старший солдат Віталій Пархомук та солдат Олег Свинчук.

Старший сержант Сергій Васіч народився 1971 р. У 2015-му його мобілізували, пізніше підписав контракт. За кілька років, у 2018-му, став командиром танка 14-ї бригади. Неодноразово виконував бойові завдання в районі проведення АТО/ООС.

Солдат Олег Свинчук народився у 1993 р. на Волині. Після школи проходив строкову військову службу, з 25 березня 2021 року — контрактник 14-ї бригади.





Олег Свинчук

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Про старшого солдата Віталія Пархомука, який є жителем селища Заболоття на Волині відомо менше.





Віталій Пархомук

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України № 127/2022 від 12 березня 2022 року старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу, старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу, солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

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