Новини Фото • Війна

Російський снаряд влучив на подвір'я: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

15 96820
До столичної лікарні Охматдит привезли хлопчика з мінно-вибуховою травмою внаслідок обстрілу російських окупантів. УВАГА!!! Фото не рекомендовані до перегляду особам до 18 років та людям із слабкою психікою.

Про лікарня повідомляє у Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"4-річний хлопчик повертався додому зі своїм батьком, коли почався ворожий обстріл одного з районів Києва. Російський снаряд влучив на подвір‘я, син і батько отримали осколкові поранення. Із важкою мінно-вибуховою раною поперекової ділянки дитину доставили в Охматдит.

У лікарні хлопчику провели усю необхідну діагностику та виконали хірургічне втручання. Спеціалісти Охматдиту провели обробку рваної рани та висічення нежиттєздатних тканин. У дитини діагностували важкий забій нирки. На щастя, спинний мозок та інші внутрішні органи не постраждали. Зараз загрози життю пацієнта не має, втім ця травма є дуже небезпечною. На дитину чекає довге лікування в Охматдиті", - йдеться в повідомленні.

Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 01
Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 02
Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 03
Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 04
Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 05
Російський снаряд влучив на подвіря: До Охматдиту привезли 4-річного хлопчика з важкою травмою 06

Також читайте: Родина з 11-річним хлопчиком загинула внаслідок обстрілів в Ізюмському районі

Топ коментарі

  • Александр Карин
    Кацапи, бажаю вам всім здохнути в страшних нелюдських муках! Всім! І такім, і нє такім. Нехай горить під вами земля, мразі!
  • Хроники Хаоса
    Бога нет. Иначе Он бы уничтожил РФ до всего этого.
  • Женя-Женя
    "русский мир" ... бл*ди
    я не знаю, куда смотрит Бог
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини