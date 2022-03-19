Пошкоджені будинки та автомобільна черга у Маріуполі. ФОТО З СУПУТНИКА

Нові супутникові знімки від Maxar Technologies показують, що в Маріуполі внаслідок обстрілів російськими військами значні руйнування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

На одному із знімків, зроблених у захіній частині міста, видно, що житлові комплекси згоріли, а навколо них розкидане сміття. Біля одного з них видно декілька автобусів, деякі згоріли.

На півночі Маріуполя пошкоджено багатоквартирні будинки навколо двох шкіл.

На південний захід від Маріуполя по трасі в бік Бердянська видно чергу автомобілів.

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