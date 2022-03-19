За добу в Сєверодонецьку та Рубіжному внаслідок обстрілів військ РФ загинули четверо людей, десятеро - отримали поранення, - глава ОВА Гайдай. ФОТОрепортаж

За минулу добу в Сєверодонецьку та Рубіжному на Луганщині внаслідок обстрілів російських військових загинули четверо цивільних, десятеро отримали поранення.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок потужних обстрілів російською армією Сєверодонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної 18 березня пошкоджено близько 54 об’єктів. Із них – 19 багатоквартирних та 19 приватних житлових будинків, два заклади охорони здоров’я, об’єкти критичної інфраструктури, складські та господарчі споруди. Росіяни продовжують вбивати мирне населення області. Під час учорашніх обстрілів загинули чотири людини в Сєверодонецьку та Рубіжному. Поранено 10 осіб. Ці "асвабадітєлі" звільняють луганську землю від будь-якого життя. Однак, ще трохи і ми їх виженемо з наших домівок і повернемо мирне життя", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через обстріли на Луганщині немає безпечного населеного пункту, - глава ОВА Гайдай

"За добу рятувальники області ліквідували 46 пожеж, що виникли внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ. Крім того, вони надали людям необхідну допомогу після обстрілів, розбирали завали, підвезли 48 тонн води на потреби цивільного населення,розвезли гуманітарну допомогу у сховища. Комунальники продовжують за можливості відновлювати комунікації, але пошкоджень ще дуже багато. Так, без газопостачання перебувають 23 населених пункти повністю та 7 частково, загалом близько 35 000 абонентів. Знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. 103 490 споживачів знаходяться без електроенергії. Ситуація навколо тепло- та водопостачання залишається незмінною", - додав Гайдай.



