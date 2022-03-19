З офіцером ССО Максимом Вечірком попрощалися у Хмельницькому. ФОТО

18 березня у Хмельницькому в останню путь провели офіцера Сил спеціальних операцій ЗСУ Максима Вечірка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новинарню, про це пише місцеве видання Ye.ua.

"Вечірко загинув 16 березня під час обстрілу російськими військами Бердичева, що на Житомирщині. Того дня росіяни вперше обстріляли це місто близько 4-ї години ранку.

Народився Максим Вечірко 25 грудня 1994 року і був єдиним сином у сім’ї військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

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За словами директора спеціалізованої ЗОШ N12 Олега Сивицького, у якій навчався військовий, він був веселим, комунікабельним хлопцем, якого любили і однокласники, і вчителі.

"Максим навчався у нашій школі з 5 до 9 класу. Закінчив її у 2010 році, вступив до Кам’янець-Подільського ліцею, став офіцером. Він мріяв бути військовим, адже сам з родини офіцерів. Ще 12 лютого Максим зустрічався з однокласниками, разом згадували шкільне життя, будували мирні плани, але війна розпорядилася по-іншому — забрала кращих", - каже Олег Сивицький.

У Максима залишилися дружина і маленький син.





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