У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж
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Бійці Нацгвардії затримали в Миколаєві двох імовірних диверсантів, які ставили позначки біля військових та інфраструктурних об'єктів.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Нацгвардії України, передає Цензор.НЕТ.
"Гвардійці затримали імовірних диверсантів. На одному із блокпостів у Миколаєві нацгвардійцями було затримано двох осіб, які ставили позначки біля військових укріплень, інфраструктурних об'єктів міста та фотографували їх", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідні світлини були виявлені в їхніх мобільних телефонах.
Для з'ясування всіх обставин затриманих передали співробітникам СБУ.