Новини Фото • Війна

У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

34 40452
Бійці Нацгвардії затримали в Миколаєві двох імовірних диверсантів, які ставили позначки біля військових та інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Нацгвардії України, передає Цензор.НЕТ.

"Гвардійці затримали імовірних диверсантів. На одному із блокпостів у Миколаєві нацгвардійцями було затримано двох осіб, які ставили позначки біля військових укріплень, інфраструктурних об'єктів міста та фотографували їх", - ідеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість затриманих диверсантів є громадянами України, - Монастирський

Зазначається, що відповідні світлини були виявлені в їхніх мобільних телефонах.

Для з'ясування всіх обставин затриманих передали співробітникам СБУ.

У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія 01
У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія 02
У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Golden State
    покажите лица этих ******... а потом отпустите, народ разберется...
  • Ihor V
    Навіщо затримувати? Просто розстріляйте нахер!
  • MAKAROV ddf66d11
    Как затрымалы так и отпустят. Ничему война не учит( в этом вся и беда наша. Вместо расстрела их задерживают. Потом по этим меткам прилетают ракеты, много погибших а ****** эти живы и здоровы.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини