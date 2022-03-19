У Миколаєві затримали диверсантів: ставили позначки біля військових укріплень, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

Бійці Нацгвардії затримали в Миколаєві двох імовірних диверсантів, які ставили позначки біля військових та інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Нацгвардії України, передає Цензор.НЕТ.

"Гвардійці затримали імовірних диверсантів. На одному із блокпостів у Миколаєві нацгвардійцями було затримано двох осіб, які ставили позначки біля військових укріплень, інфраструктурних об'єктів міста та фотографували їх", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що відповідні світлини були виявлені в їхніх мобільних телефонах.

Для з'ясування всіх обставин затриманих передали співробітникам СБУ.





