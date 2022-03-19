ССО знищили машини забезпечення російських окупантів. ФОТОрепортаж

Українські спецпризначенці знищили машини, які забезпечували доставку палива для ворожої армії.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Машини забезпечення знову не доїхали. Тотальний спротив російським окупантам продовжується", — йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що зовсім скоро наші спецпризначенці та тероборона прискорять так звану "демілітаризацію" окупантів.

А на сторінці Сил спецоперацій в українців запитали, чи подобається їм спалена техніка орків: "Вам подобається спалена техніка орків! ССО України, працюємо для вас".





