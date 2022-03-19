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ССО знищили машини забезпечення російських окупантів. ФОТОрепортаж

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Українські спецпризначенці знищили машини, які забезпечували доставку палива для ворожої армії.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Машини забезпечення знову не доїхали. Тотальний спротив російським окупантам продовжується", — йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,4 тис. осіб, 466 танків, 1470 броньованих машин, 95 літаків, 115 гелікоптерів

Також зазначається, що зовсім скоро наші спецпризначенці та тероборона прискорять так звану "демілітаризацію" окупантів.

А на сторінці Сил спецоперацій в українців запитали, чи подобається їм спалена техніка орків: "Вам подобається спалена техніка орків! ССО України, працюємо для вас".

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ССО знищили машини забезпечення російських окупантів 02
ССО знищили машини забезпечення російських окупантів 03

Топ коментарі

  • Golden State
    вот такие новости о разгроме оккупантов должны быть сейчас... а то на всеукраинских новостях как-то все резко пошло вниз - перестали повторять МЫ ИЗ УКРАИНЫ, песню Байрактар и т.п. это неправильно... но зато появляется блеющая венедиктова, впаривающая о каком-то функциональном иммунитете плешивого *********, то блевотина люськи-проститута о том, что Порошенко из-за курса на НАТО спровоцировал войну, то стефанчук вдруг начинает говорить о том, что формулировки по НАТО будут обговариваться... ЧТО ЭТО? КУРС НА СДАЧУ УКРАИНЫ? посмотрите кто ведет переговоры с кацапами! ЭТО УЖАС! да, войну надо заканчивать, но победой... а вместо этого сопли зеленые лезут...
  • Анжей Штефан
    от и добре хватит шастать!
  • Andry Moon
    У японських камікадзе шансів вижити було більше ніж у водіїв бензовозів з буквою z
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