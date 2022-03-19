Внаслідок ворожого обстрілу горіла одноповерхова будівля в Коростенському районі на Житомирщині, - ДСНС. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати житлову інфраструктуру України. Так, сьогодні, через обстріли ворога загорілась одноповерхова будівля в Коростенському районі на Житомирщині.