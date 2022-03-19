РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко. ДОКУМЕНТ

РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Потрібно негайного ввести до Чорного моря Постійну мінно-тральну групу НАТО.Ще раз наголошуємо: за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси (фото 2), це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни". Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА! Реальна небезпека на морі: РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Чергова небезпечна дезінформація з боку ворога", - пише він.

За його інформацією, 18 березня 2022 морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".

У попередженні, що підписане капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим 18/03/2022, йдеться про таке:"...через штормові умови якірні міни, встановлені українськими ВМС на підходах до портів Одеса, Очаків, Чорноморськ, Южний (близько 420 хв типу ЯМ та ЯРМ) відірвані. Прохання дотримуватись особливої ​​обережності при плаванні суден у південно-західній та північно-західній частинах Чорного моря через ймовірність підриву на дрейфуючих мінах...".







За словами Клименка, це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі. Воно потребує негайного введення до Чорного моря постійної мінно-тральної групи НАТО!

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"Ще раз наголошуємо: за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси, це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни". Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював",- резюмує він.