РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко. ДОКУМЕНТ
Про це повідомив у фейсбуці журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"УВАГА! Реальна небезпека на морі: РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це українські міни. Чергова небезпечна дезінформація з боку ворога", - пише він.
За його інформацією, 18 березня 2022 морський порт Сочі направив судновласникам та капітанам суден у регіоні попередження про загрозу "підриву на мінах українських ВМС, які дрейфують у Чорному морі".
У попередженні, що підписане капітаном морського порту Сочі В'ячеславом Румянцевим 18/03/2022, йдеться про таке:"...через штормові умови якірні міни, встановлені українськими ВМС на підходах до портів Одеса, Очаків, Чорноморськ, Южний (близько 420 хв типу ЯМ та ЯРМ) відірвані. Прохання дотримуватись особливої обережності при плаванні суден у південно-західній та північно-західній частинах Чорного моря через ймовірність підриву на дрейфуючих мінах...".
За словами Клименка, це попередження має на меті перешкодити морському трафіку комерційних суден в Чорному морі. Воно потребує негайного введення до Чорного моря постійної мінно-тральної групи НАТО!
"Ще раз наголошуємо: за даними джерел BlackSeaNews, йдеться про мінування з боку ЧФ РФ рекомендованих шляхів комерційних суден від Босфору в напрямку Одеси, це прикривається брехнею про "зірвані штормом українські міни". Зауважимо, що міни, які дрейфують в штормовому морі підрахувати неможливо в принципі - це може зробити тільки той, хто їх встановлював",- резюмує він.