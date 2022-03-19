Конфлікт у Тернополі: двоє містян викликали поліцію, бо вважали один одного диверсантами. ФОТО

Патрульна поліція Тернопільської області закликає громадян бути законослухняним та проявляти взаємоввічливість, а в разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи транспортних засобів — негайно викликати на місце події поліцейських.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Тернопольської області.

Як зазначається, вчора на вулиці Академіка Студинського у Тернополі виникла конфліктна ситуація між невідомими громадянами, які вважали один одного "диверсантами". Заявник повідомив на спецлінію 102, що переслідує двох осіб, які видались йому підозрілими. Натомість інша сторона повідомила поліцейським, що їх переслідує та погрожує невідомий агресивний чоловік зі зброєю.

"Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, врегулювали конфлікт між людьми, а у заявника виявили предмет схожий до зброї, на який в нього не будо відповідних документів. Деталі з’ясовуватиме слідство. Надалі, застерігаємо громадян: не намагайтесь затримувати невідомих осіб самостійно, тим більше погрожувати їм зброєю чи фізичною розправою. Надайте всю необхідну інформацію поліцейським та не наражайте себе на небезпеку", - зауважують правоохоронці.

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