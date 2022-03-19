Тимчасово окуповане село Демидів на Київщині опинилося під загрозою затоплення. ФОТО

У Демидові Київської області, де точаться активні бої українських захисників з російськими окупантами, є загроза затоплення села. Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Станом на зараз рівень води на поймі річки Ірпінь сягнув максимально допустимого рівня.

За словами очевидців, на річці залишилося 1-2 м до рівня асфальтованого покриття в селі Демидів, яке тимчасово захоплене окупантами. Подальше зростання рівня води призведе до затоплення доріг та підвалів і практично унеможливить евакуацію жителів, передавання ліків та продуктів.

Водночас, як свідчать фото, вода вже "стоїть" у подвір'ях людей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти повністю знищили село Яковлівка в Харківській області. ВІДЕО+ФОТО

"Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: На Київщині під обстрілами Макарів, Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун, гуманітарна катастрофа - в Іванківській, Димерській і Поліській громадах