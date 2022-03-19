Семеро загиблих та п’ять поранених в результаті вчорашнього мінометного удару по Макарову, - Нацполіція. ФОТО
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18 березня окупанти здійснили обстріли із важкого артилерії населених пунктів Бучанщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, в результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та перебувають у лікарні.
В результаті обстрілів зруйнувано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.
Поліцейські Бучанщини працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару.