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Семеро загиблих та п’ять поранених в результаті вчорашнього мінометного удару по Макарову, - Нацполіція. ФОТО

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18 березня окупанти здійснили обстріли із важкого артилерії населених пунктів Бучанщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, в результаті ворожих обстрілів Макарова загинуло семеро мирних жителів. П'ять осіб отримали поранення та перебувають у лікарні.

В результаті обстрілів зруйнувано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

Поліцейські Бучанщини працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару.

Семеро загиблих та п’ять поранених в результаті вчорашнього мінометного удару по Макарову, - Нацполіція 01
Семеро загиблих та п’ять поранених в результаті вчорашнього мінометного удару по Макарову, - Нацполіція 02
Семеро загиблих та п’ять поранених в результаті вчорашнього мінометного удару по Макарову, - Нацполіція 03
Семеро загиблих та п’ять поранених в результаті вчорашнього мінометного удару по Макарову, - Нацполіція 04
Семеро загиблих та п’ять поранених в результаті вчорашнього мінометного удару по Макарову, - Нацполіція 05

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