Новини Фото • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанти під час обстрілу Києва використали "найжорстокішу зброю" - снаряди спустилися на парашутах, - Геращенко. ФОТО

49 54946
Російські окупаційні війська 18 березня вперше обстріляли Київ із новітньої зброї. Вороги застосували снаряди, які спускаються на парашутах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

"Вчора у Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння - снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", - заявив Геращенко.

Представник МЗС додав, що всі військові злочини Росії фіксуються та будуть розслідувані.

Окупанти під час обстрілу Києва використали найжорстокішу зброю - снаряди спустилися на парашутах, - Геращенко 01

Дивіться також: Диверсанта затримали у Києві. Вилучили гвинтівки, холодну зброю та паспорт СРСР. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Микола Мазуренко
    Хтось прибере цю пародію на лошадь і його клона ареста? Вже тошнить.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Абсолютно верно, просто Геращенко - это тот самый случай, когда абсолютно некомпетентные персонажи залазят на высокие государственные должности и ктому же комментируют вещи, никак не связанные с их непосредственной работой. Хотя может их "работа" и разносить информ-гавно?..
  • Sarah Maier
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини