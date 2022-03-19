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Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На пункті пропуску пропуску Козловичі-Кукурики на кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та РФ.

Про це повідомляють на своїх сторінках учасники акції, зокрема співорганізатор Женя Клімакін, активістка Ірина Земляна.

Якщо минулими вихідними активістів було до двох десятків, тепер - від сотні до кількасот осіб.

За словами Клімакіна, на 11 годину ранку черга з фур розтяглася вже на 22 кілометри.

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Вимоги активістів - припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією.

Попередня акція, минулими вихідними, тривала майже три доби, але врешті поліція відтіснила активістів.

Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 01
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 02
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 03
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 04
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 05
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 06
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 07
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 08
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 09
Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри 10

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    АКТИВІСТАМ ВДЯЧНІСТЬ-НЕ ЗУПИНЯТЕСЬ...
  • Андрей Новодар 19ea7cea
    Ще один приклад як перебуваючи за кордоном допомогти своїй країні.
  • Алекс Вайс
    Це так наклав санкції на Росію і Білорусію Євросоюз
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