Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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На пункті пропуску пропуску Козловичі-Кукурики на кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та РФ.
Про це повідомляють на своїх сторінках учасники акції, зокрема співорганізатор Женя Клімакін, активістка Ірина Земляна.
Якщо минулими вихідними активістів було до двох десятків, тепер - від сотні до кількасот осіб.
За словами Клімакіна, на 11 годину ранку черга з фур розтяглася вже на 22 кілометри.
Вимоги активістів - припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією.
Попередня акція, минулими вихідними, тривала майже три доби, але врешті поліція відтіснила активістів.