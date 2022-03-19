Грузинський доброволець Бахва Чікобава загинув, героїчно захищаючи Маріуполь, - Сакварелідзе. ФОТО
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Грузинський доброволець Бахва Чікобава загинув героїчно захищаючи Маріуполь.
Про це повідомив ексзаступник Генпрокурора Давід Сакварелідзе, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Героїчно захищаючи Маріуполь, загинув наш товариш Бахва Чікобава.
Учасник усіх воєн за територіальну цілісність Грузії та України.
Завжди скромний, тихий та гідний… Великий професіонал своєї справи та патріот!
Спочивай з миром, брате!
Помстимося за тебе!" - розповів він.