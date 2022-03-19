Ви потужні захисники України, - Зеленський нагородив бійців КОРДу. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Глава держави відзначив мужність і самовідданість бійців КОРДу під час порятунку життя людей, забезпечення правопорядку в Україні в умовах воєнного стану.
"Правоохоронці, яких нагородив президент, сумлінно працюють над виявленням диверсійно-розвідувальних груп противника на території України, реагують на оперативну інформацію щодо можливих дій ворога, долучаються до охорони адміністративних будівель державного значення та за потреби дають збройну відсіч ворожим силам", - йдеться у повідомленні.
"У часи повномасштабної війни з Росією, з однією, як говорили, найпотужніших армій, ви є потужними захисниками України", – сказав Зеленський під час вручення нагород.
Глава держави зазначив, що бійці КОРДу виконують важливі завдання із захисту тих, хто перебуває в тилу, та допомагають нашим воїнам на передовій.
Президент побажав КОРДівцям та їхнім родинам здоров'я й перемоги.