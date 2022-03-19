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На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби зв'язку, списки патріотично налаштованих громадян. ФОТОрепортаж

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СБУ затримали чоловіка, який збирав і передавав Росії фото з розташуванням та оснащенням блокпостів тероборони та прикордонних загонів Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Управління СБ України в Одеській області.

У диверсанта знайшли списки патріотично налаштованих громадян, які допомагають ЗСУ. Відповідну інформацію чоловік відправляв ворогу через телеграм-канал.

"Наприкінці лютого пособник окупантів отримав завдання від ворога. Зрадника цікавила інформація щодо кількості, розташування та переміщення військової техніки та підрозділів Збройних сил України, блокпостів територіальної оборони та прикордонних загонів, їхній особовий склад. Крім того, він збирав відомості щодо цивільних громадян, які допомагають та сприяють Збройним силам України на території Одеської області", - повідомляють в управлінні СБУ.

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У будинку диверсанта провели обшуки та вилучили різні військові засоби зв'язку. Також СБУ знайшла пів кілограма вибухової речовини гексоген.

Затриманий чоловік виявився мешканцем Біляївського району. Його у травні 2022 року нібито завербував бойовик незаконного збройного формування терористичних організацій "Л/ДНР".

Слідчими органами безпеки зраднику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вирішується питання щодо реєстрації кримінального провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Наразі силовики шукають його можливих спільників.

На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 01
На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 02
На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 03
На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 04
На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 05
На Одещині затримали чергового диверсанта - виявили вибухівку, військові засоби звязку, списки патріотично налаштованих громадян 06

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Топ коментарі

  • Владимир Липинский
    Повiсити суку за яйця хай падло вiсить
  • Олег Мацупа
    ,,...Його у травні 2022 року..."!!!?
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