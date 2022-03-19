Війська РФ завдали авіаударів по селищах Київської області: одна жінка поранена, є руйнування, - МВС. ФОТОрепортаж

Окупанти завдали авіаудару по селищах Бучанського району.

Про це повідомляє МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі, 19 березня, ворог скинув чотири снаряди по транспортній інфраструктурі між селищем Пісківка і селом Мигалки. У результаті загиблих та поранених немає, споруди зазнали пошкоджень. 18 березня, близько 21-ї години, російська армія також здійснила авіаудар по території Пісківської громади. У результаті атаки одна жінка отримала поранення, пошкоджено цивільні будівлі. Поліцейські Київщини фіксують наслідки авіаударів та допомагають жителям подолати наслідки ворожих атак", - йдеться у повідомленні.

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