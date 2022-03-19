Збито ворожий вертоліт в Бучанському районі на Київщині, - ОВА. ФОТО

Підрозділи ППО СВ України збили ворожий бойовий вертоліт К-52 в в Бучанському районі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Київської ОВА Олександра Павлюка.

"Мінус ще один ворожий вертоліт! Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"! Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

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