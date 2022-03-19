З Луганщини евакуювали близько 700 мирних мешканців, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні з Луганщини гуманітарним коридором евакуювати близько 700 мирних жителів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

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"В Безпеці! Евакуювали в рамках гуманітарного коридору близько 700 мешканців області. Мовчав, бо гуманітарний коридор - це хиткий процес, одне неправильне слово може коштувати життів…", - пише він.

За словами Гайдая, з Попасної виїжджали з перервами, тому що росіяни порушували "режим тиші" - були обстріли, дякувати Богу обійшлося.

"В автобусах купа поранених попаснян від обстрілів (тих, які були раніше. -Ред.) та людей, які не можуть самостійно пересуватися", - уточнив очільник регіону.







"Наша чергова Перемога: з Сєверодонецька (160), Лисичанська (160), Рубіжного (30) та Попасної (302) + власним транспортом (інформація уточнюється). Доїдуть на Захід країни і заснуть, нарешті, в спокої…", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погоджено гуманітарний коридор у Луганській області на 19 березня, - глава ОВА Гайдай

Крім того Гайдай повідомив, що п'ять фур з гуманітаркою заїхало в область.

"Завтра зможете отримати допомогу в своїх штабах в громадах. Все буде Україна!", - резюмує він.