19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко. ФОТОрепортаж

19 березня до міста Буча у Київській області була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля.

Про це у фейсбуці повідомив сільський голова Білогородки Антон Овсієнко, інформує Цензор.НЕТ.







"Зранку відправили до міста Буча гуманітарну допомогу, а вже по обіді зустрічали евакуйованих із Бучі та Ворзеля. За традицією – гарячими обідами, чаєм, кормом для тварин, яких люди вивозять дуже багато.





Було надано необхідну медичну допомогу літнім людям, серед яких пані у віці 106 років", - написав Овсієнко.







Евакуйованих відправили до Києва та інших міст, куди доставляють волонтери.