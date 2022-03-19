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19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко. ФОТОрепортаж

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19 березня до міста Буча у Київській області була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля.

Про це у фейсбуці повідомив сільський голова Білогородки Антон Овсієнко, інформує Цензор.НЕТ.

19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко 01
19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко 02
19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко 03

"Зранку відправили до міста Буча гуманітарну допомогу, а вже по обіді зустрічали евакуйованих із Бучі та Ворзеля. За традицією – гарячими обідами, чаєм, кормом для тварин, яких люди вивозять дуже багато.

19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко 04
19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко 05

Було надано необхідну медичну допомогу літнім людям, серед яких пані у віці 106 років", - написав Овсієнко.

19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко 06
19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко 07
19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко 08

Евакуйованих відправили до Києва та інших міст, куди доставляють волонтери.

19 березня була доставлена гуманітарна допомога і проведена евакуація жителів Бучі і Ворзеля, - Овсієнко 09

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