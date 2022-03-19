Окупанти обстріляли із ГРАДів Нові Петрівці на Київщині - горить АЗС, - Нацполіція. ФОТО
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Окупанти обстріляли населений пункт Нові Петрівці Київської області, внаслідок чого сталася пожежа на АЗС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Київщини.
"19 березня, бойовики обстріляли із "Градів" Нові Петрівці. У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію. Наразі пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, не має. На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу", - відзначається у повідомленні.