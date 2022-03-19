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Папа Римський Франциск відвідав у лікарні українських дітей-біженців. ФОТОрепортаж

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Папа Римський Франциск відвідав 19 українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє видання Святого Престолу  Vatican News.

Як зазначається, діти покинули Україну протягом перших кількох днів війни і наразі проходять лікування від онкологічних та неврологічних захворювань в Італії. Також у лікарні є діти, що прибули нещодавно із важкими пораненнями.

"Папа побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів, перш ніж повернутися до Ватикана", - йдеться у повідомленні.

За даними Ватикану, з початку конфлікту через лікарню пройшли 50 українських дітей-біженців.

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Папа Римський Франциск відвідав у лікарні українських дітей-біженців 02
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