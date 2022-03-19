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Українські оборонці ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Палія. ФОТО

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Українські воїни ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана першого рангу Андрія Палія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mancer із посиланням на російські ЗМІ.

Він зазначив: "Поясніть мені, де взагалі НАТОвські реваншисти могли за#башити заступника командувача ЧФ з військово-політичної роботи капітана 1 рангу Андрія Миколайовича Палія?"

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Про Палія відомо, що він навчався у школі у Північноморську Мурманської області, 1992 року закінчив Київське ВВМПУ за спеціальністю соціальний психолог, педагог. Мав українське громадянство. Після випуску лейтенанта Палія було призначено заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Національної гвардії України в Києві, але вже у березні 1993 року у зв'язку з відмовою приймати українську військову присягу вибув на Північний флот. У серпні - вересні 2008 р. брав участь у агресії проти Грузії.

Був замкомандувачем Чорноморським флотом з військово-політичної роботи.

Українські оборонці ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Палія 01
Українські оборонці ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Палія 02

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Patriot Gor

    @PatriotGor

    7 ч

    ВСУ продолжает разгром 331-го парашютно-десантного полка оккупантов г. Кострома устроивших преступление под Иловайском 2014-го.

    Уничтожены:
    - командир полка полковник Сергей Сухарев
    - замкомандира полка майор Сергей Крылов
    - замкомандира 2-го батальона майор Олег Пацкалев.
  • Василий СПРУТ
    Жил как пес и здох как собака - земля стекловатой
  • Valentyna N
    Це чмо ще й киянин. Яка ганьба...
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