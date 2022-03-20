Українські захисники знищили ворожого льотчика майора Волинця. ФОТО

Українські оборонці знищили російського льотчика-окупанта майора Сергія Волинця.

Як іноформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Роман Бурко.

Він відзначив: "Ще один свіжий некролог з VK, російський регіональний портал м.Борисоглебська, Воронезька обл. РФ пише, що 8 березня 2022 року в Україні загинув льотчик РФ, командир авіаційної ланки, майор Сергій Волинець".

""Брав участь у бойових діях у Грузії та Сирії. В останні роки Сергій разом із сім'єю жив у Ставропольському краї, де і був похований 18 березня 2022 року". Ну земля йому скло-ватою та Слава Україні!", - відзначив Бурко.

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