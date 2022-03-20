Новини Фото

Американські матері вийшли на марш на підтримку України. ФОТО

11 1516
У містах США 20 березня пройшов марш матерів на підтримку України. Учасники акції вимагали закрити українське небо і закликали захистити дітей від насильства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

У Нью-Йорку на Манхеттен учасники акції вийшли з українськими прапорами і плакатами з вимогою закрити небо над Україною. Жінки несли на руках ляльки, замотані в забризкані червоною фарбою бинти.

В Атланті протестувальники вийшли на центральну вулицю. За словами однієї з учасниць акції, марш покликаний привернути увагу до постраждалих в результаті російського вторгнення в Україну дітей.

"Ми хочемо показати світу вбивць. Путін-вбивця", - сказала одна з учасниць маршу Ольга Горман.

Нагадаємо, за даними офісу генпрокурора України, на 19 березня в результаті російської агресії проти України загинули 112 дітей і більше ніж 140 отримали поранення.

Американські матері вийшли на марш на підтримку України 01
Американські матері вийшли на марш на підтримку України 02
Американські матері вийшли на марш на підтримку України 03
Американські матері вийшли на марш на підтримку України 04

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини