В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни. ФОТО

З Театральної площі в Чернівцях демонтували зірку співака з Буковини Василя Герелло. 18 березня він виступив на стадіоні "Лужники" в Москві на концерті на честь восьмої річниці окупації Криму та на підтримку війни в Україні.