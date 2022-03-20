Новини Фото

В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни. ФОТО

18 13628
З Театральної площі в Чернівцях демонтували зірку співака з Буковини Василя Герелло. 18 березня він виступив на стадіоні "Лужники" в Москві на концерті на честь восьмої річниці окупації Криму та на підтримку війни в Україні.

Про це повідомила Чернівецька міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Буковина не має жодної причини пишатись Василем Герелло. Цей "співак" підтримує жорстокого окупанта, розважає його під час вигаданих свят. У той же час, від ворожих рук гинуть тисячі українців", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта, - Данілов

В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни 01
В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни 02
В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Андрей Торс
    І самого Гарелло також потрібно "" демонтувати "")
  • Планшет Студента
    Нє- в тої розуму більше.
  • jklpqrs
    Горилла?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини