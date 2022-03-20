Окупанти розбомбили будинок духовного наставника Януковича - старця Зосіми, - Казанський. ФОТО

Під Волновахою російськими окупаційними військами розбомблено будинок духовного наставника Януковича старця Зосіми.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Зосіма взагалі не визнава існування незалежної України.

"У релігійних фанатиків існував свого роду культ Зосіми (помер 2002 року). Багато хто вважав його чи не святим, хоча судячи з відеозаписів, які до нас дійшли, це був звичайний недоумкуватий", - пише Казанський.

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