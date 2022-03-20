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До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв. ФОТОрепортаж

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В Україну з Греції прибув автопотяг гуманітарного призначення вагою близько 14 тонн у межах спільних гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України.

Командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що вантаж складається з різних медикаментів, харчових продуктів, консервованої їжі та одягу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

– Гуманітарну допомогу зібрано у Греції за сприяння консульства України в Салоніках на чолі з консулом Вадимом Саблуком, почесного консула України в Комотіні – представника Торгової промислової палати України в Греції Дмітріоса Дімітріадіса, мерії міста, а також української громади Північної Греції "Джерело", – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Командувач додав, що важливе сприяння у роботі надано благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України, керівницею якого є Ольга Чуйко та "Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП" – президент Леонід Костюченко.

– Після розвантаження і сортування вищезазначена гуманітарна допомога найближчим часом буде направлена в район бойових дій з російським агресором, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв 01
До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв 02
До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв 03
До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв 04
До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв 05

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо
  • Leshek
    Эфхаристо. Дякуем. Продукты у греков хорошие, вкусные . Надеемся на справедливое распределение реально НУЖДАЮЩИМСЯ людям.
  • Дин Проффитт
    надеяться не надо .Надо точно знать и реагировать .Все те кто разворовывает гуманитарку должны быть признаны как мародёры , с соответствующим наказанием .
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