До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв. ФОТОрепортаж

В Україну з Греції прибув автопотяг гуманітарного призначення вагою близько 14 тонн у межах спільних гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України.

Командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що вантаж складається з різних медикаментів, харчових продуктів, консервованої їжі та одягу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

– Гуманітарну допомогу зібрано у Греції за сприяння консульства України в Салоніках на чолі з консулом Вадимом Саблуком, почесного консула України в Комотіні – представника Торгової промислової палати України в Греції Дмітріоса Дімітріадіса, мерії міста, а також української громади Північної Греції "Джерело", – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бездозвільний проїзд для гуманітарних вантажів в Україну запровадили вже 14 країн, - Мінінфраструктури

Командувач додав, що важливе сприяння у роботі надано благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України, керівницею якого є Ольга Чуйко та "Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП" – президент Леонід Костюченко.

– Після розвантаження і сортування вищезазначена гуманітарна допомога найближчим часом буде направлена в район бойових дій з російським агресором, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.













