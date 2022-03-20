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Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС. ФОТО

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Піротехніки Білої Церкви на Київщині у суботу, 19 березня, вивезли і знищили авіаційну ракету Р-27, яка не розірвалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.

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Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС 01

"На Київщині 19 бeрeзня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувальних загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області м. Біла Церква було транспортовано та знищено на спеціальному підривному майданчику авіаційну ракету Р-27", - зазначено у повідомлені.

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Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС 02
Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС 03
Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС 04

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Молодці. Бережіть себе, хлопці.
  • chishichka kivi
    Хлопці відважні і молодці, але ДАЙ БОЖЕ НАШ ГОСПОДЬ нам перемогти до кінця, негайно замінити всю оцю техніку на НАШУ НОВУ -КРАЗИ(непогані непримхливі машини для польових умов, не дорогі в обслузі, МАЗ проти них г а вно білоруське), Боже, отой старий Краз з дерев"яною кабіною 60-х років і ГАЗ-66 з бензіновим мотором слабим. Техніка , конешно, піпець.
  • Debor
    людей только отвлекают.. надо их складировать в лагерях для кацапов.. пусть охраняют пока
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