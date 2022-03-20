Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС. ФОТО

Піротехніки Білої Церкви на Київщині у суботу, 19 березня, вивезли і знищили авіаційну ракету Р-27, яка не розірвалася.