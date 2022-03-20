Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?, - російський журналіст Косигін про втрати владимирського СОБРу. ФОТО

Днями у місті Владимир в Російській Федерації похоронили 4 полковників, старших офіцерів СОБРу Управління Росгвардії по Владимирській області, які загинули під час бойових дій в Україні.

Про це повідомив у твітері російський журналіст Ілля Косигін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? У нас за всі 30 років існування владимирського СОБРу взагалі не було втрат особового складу. А вчора за один день поховали все його керівництво", - зауважив він, коментуючи публікацію про те, що у Владимирі попрощалися зі старшими офіцерами СОБРу Управління Росгвардії по Владимирській області, які загинули під час війни з Україною.

"Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?", - додає він.

За словами Косигіна, в Україні були ліквідовані:

– підполковник Ілля Пяткін, 38 років, уродженець с. Андрєєво, Судогодського району;

- підполковник Роман Рябов, 50 років, уродженець міста Райдужний;

- підполковник (швидше за все) Сергій Саватєєв, 50 років, уродженець Владимира, заступник командира СОБР Управління Росгвардії по Володимирській області;

- підполковник (швидше за все) Михайло Родіонов, 46 років, уродженець Владимира, у 2013 році обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділення СОБР.

Також читайте: У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерал-лейтенанта Мордвічова