Наслідки обстрілів цивільної інфраструктури Чернігова. ФОТО

Минулої доби ворог продовжив систематично нищити мирні житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури Чернігова. Внаслідок атак загинули та зазнали травм мирні місцеві мешканці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Про кількість загиблих та поранених не повідомляється.

Також вчора ворог обстріляв будівлі та сільгосптехніку мирних громадян в одному з сіл Ніжинського району. Внаслідок атаки відбулося загоряння кількох господарських будівель та техніки селян. Загиблих немає.

Як повідомляється, поліція фіксує обставини і наслідки атак окупантів та допомагає евакуювати потерпілих людей.









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"Поліцейські продовжують забезпечувати охорону правопорядку та оперативне реагування на повідомлення громадян. Була організована робота слідчо-оперативної групи. За минулу добу поліція затримала вісім підозрілих осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності чи мародерства", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що оперативна обстановка в області складна, але контрольована. Поліцейські продовжують виконувати покладені на них обов’язки.

"Щодня наші поліцейські відвідують чернігівців в укриттях і бомбосховищах та надають громадянам посильну допомогу. Тримаємо стрій! Все буде Україна!", - резюмують в МВС.