Російські загарбники обстріляли шість сіл на Житомирщині. ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Народицька селищна рада.
"19 березня о 5:50 здійснено авіаційний обстріл в смт. Народичі, внаслідок якого виникла пожежа в сільгосппідприємстві СТОВ "Зоря". Будівля зерноскладу зазнала руйнувань, зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв. м", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, російські війська завдали авіаудар по селу Залісся, де пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, по селу Мотійки, в якому руйнувань зазнали дві пилорами, а також по селу Христинівка, де загорілася трава. У всіх трьох населених пунктах немає світла та мобільного зв’язку.
У селі Славенщина внаслідок авіаобстрілу відбулося загоряння сухої трави в напрямку житлових будинків та газопроводу. Ракетний обстріл села Латаші пошкодив житлову будівлю та дві господарські споруди. У результаті обстрілу з вертольота села Закусили пошкоджені будівлі підприємця, житлові, будинки та господарчі споруди.
Унаслідок всіх обстрілів немає загиблих та травмованих.