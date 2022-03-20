"В чем сила": фраза з фільму "Брат" на знищеній техніці окупантів, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
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Російські окупанти наносять на свою техніку фрази з дилогії Олексія Балабанова "Брат" і "Брат 2", які після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну вийшли у повторний прокат на російських екранах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Бачте, пишуть цитати з фільму "Брат" на машинах. І ЗОВСІМ НЕ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ПИШУТЬ.
Забули слова їхнього головного героя, що СИЛА - В ПРАВДІ! А ПРАВДА - ЗА УКРАЇНЦЯМИ! Ми - на своїй землі!
І таких "пейзажів" з розбитою і спаленою технікою російських окупантів ставатиме все більше.
Росіяни, зупиніться, вас тут НІХТО НЕ ЧЕКАЄ. Боже, дай убогим трохи розуму", - йдеться у повідомленні.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну багато фільмів Олексія Балабанова, зокрема "Брат" і "Брат 2" вийшли у повторний прокат у російських кінотеатрах.