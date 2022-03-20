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Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад

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Приватний літак, яким користується родина колишнього президента Росії Дмитра Медведєва Bombardier Global 5000 повертається із Об'єднаних Арабських Еміратів до Росії.

Про це свідчить публічний онлайн радар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

До міста Дубай літак, що коштує близько 60 млн доларів, вилетів 20 березня вранці. Тепер він вже прямує назад до РФ.

Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад 01
Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад 02

Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії до України літак вже втретє відвідує Дубай. Попереднього разу він літав туди 8-го березня. А перед тим – третього березня:

Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад 03

Раніше фонд боротьби з корупцією Олексія Навального публікував інформацію про те, що цей літак належить дружині Медведєва Світлані.

Згодом літак було перереєстровано з британського острова Мен в Росії.

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Джерела УП в авіаційній сфері підтверджують, що літаком після перереєстрації продовжує користуватись Медведєв та його родина.

Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад 04
Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад 05

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Топ коментарі

  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Скорее награбленное вывозят.
  • Алекс Мышкевич
    а может наоборот - шубы и ковры в Дубай вывозит,
    может Димон унюхал паленую Моль ?
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    За санкционными шмотками?
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