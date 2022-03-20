На Київщині правоохоронці затримали російського кулеметника та диверсанта, - поліція. ФОТО
"Чоловіка, 1959 року народження, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями вчора, 19 березня, у Броварах", - йдеться у повідомленні, розміщеному у телеграм-каналі у неділю, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними слідства, затриманий публічно закликав підтримувати ворога та поширював відповідні агітаційні матеріали.
"У рамках кримінального провадження правоохоронці перевірятимуть його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності", - повідомляє пресслужба поліції.
Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП у Київській області спільно із СБУ та прокуратурою.
"Цього 23-річного російського кулеметника Володимира Сафронова з Казані, контрактника, сьогодні зранку затримали офіцер поліції Київщини спільно з ГУР МО України. Ворожого військового викрили поряд із Житомирською трасою, де нині тривають протистояння окупанту", - розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.