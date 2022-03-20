ЗСУ захопили російський буксирувальник: тепер він тягатиме захоплену техніку РФ. ФОТОрепортаж

Українські захисники захопили потужний російський буксирувальник, який відтепер працюватиме на благо української армії.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Здобутий у бою з руснею потужний буксирувальник для евакуації техніки відтепер працюватиме на 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон У ході одного з останніх бойових зіткнень штурмовики 128 Закарпатської бригади здобули цінний трофей – бортову військову вантажівку "Урал ТК6А-001". Це потужний всюдихід для евакуації й буксирування пошкодженої військової техніки", - йдеться в повідомленні.

"Урал" повністю справний, без жодних пошкоджень, максимально укомплектований, готовий до роботи. Під час бою солдати росармії просто втекли й кинули його.

"Позначення "Z" на дверях вказує, що вантажівка належала східним силам росармії. Відтепер буксирувальник працюватиме на 128 бригаду, тягатиме в тому числі підбиту й пошкоджену російську техніку", - додали у Сухопутних військах.

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