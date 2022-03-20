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Окупанти розстріляли автомобіль, який розвозив людям воду в Чернігові - дві людини загинули, двоє - поранені. ВІДЕО+ФОТО

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Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію про те, що російську окупанти розстріляли вантажну машину, яка розвозила людям воду. Є загиблі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

"В Чернігові рашисти обстріляли бус, який підвозив воду людям. Є загиблі", - підкреслив журналіст. 

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Суспільне опублікувало коментаре очевидця події, який попросив не називати його імені

Очевидець зазначив:  "Мирні люди, їхали просто по воду. Набирали і розвозили далі людям.

Двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть ховати. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, оскільки там був його батько і, на жаль, він загинув.

Що залежало від мене, я допомагав. Не буду розказувати, як саме постраждали люди, але дуже сильно".

Очевидець каже, що снаряд російських загарбників влучив під вантажівку, внаслідок чого вона з’їхала на узбіччя. Він підкреслив, що в районі інциденту постійно тривають обстріли російської авіації та артилерії.

Окупанти розстріляли автомобіль, який розвозив людям воду в Чернігові - дві людини загинули, двоє - поранені 01

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Топ коментарі

  • Павел Северин bc9b18a5
    уйобки
  • Вася Шевченко f77d76ba
    твари...
  • Сергей Медведев 27b4966a
    Ненависть- единственный ветер, дующий на восток моей Родины! Рву напрочь даже родственные связи с территорией сатаны
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